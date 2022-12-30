Энцо Фернандес согласился на переход в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «Бенфикой»

Аргентинский полузащитник португальской «Бенфики» Энцо Фернандес согласился на переход в лондонский «Челси». Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Фернандес принял предложение о переходе в стан «аристократов». «Челси» начал переговоры с «Бенфикой» по оформлению трансфера. Журналист также сообщает, что лондонцы настроены сделать выгодное финансовое предложение португальскому клубу вместо того, чтобы выплачивать отступные за игрока сборной Аргентины, которые составляют € 120 млн.
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не делали предложений «Бенфике» по поводу действующего чемпиона мира.
21-летний Фернандес сыграл 24 матча за «Бенфику» в текущем сезоне, забив три гола и отдав пять голевых передач.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ
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