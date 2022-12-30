Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Фернандес согласился на переход в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «Бенфикой»

Энцо Фернандес согласился на переход в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «Бенфикой»
Комментарии

Аргентинский полузащитник португальской «Бенфики» Энцо Фернандес согласился на переход в лондонский «Челси». Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Фернандес принял предложение о переходе в стан «аристократов». «Челси» начал переговоры с «Бенфикой» по оформлению трансфера. Журналист также сообщает, что лондонцы настроены сделать выгодное финансовое предложение португальскому клубу вместо того, чтобы выплачивать отступные за игрока сборной Аргентины, которые составляют € 120 млн.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не делали предложений «Бенфике» по поводу действующего чемпиона мира.

21-летний Фернандес сыграл 24 матча за «Бенфику» в текущем сезоне, забив три гола и отдав пять голевых передач.

Самые ожидаемые трансферы зимы в Европе. Куда могут уйти герои ЧМ-2022 Самые ожидаемые трансферы зимы в Европе. Куда могут уйти герои ЧМ-2022

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022