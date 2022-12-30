Парфёнов: сколько поколений прошло — все считают Пеле легендой. Его смерть — трагедия

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле — легенда футбола. Сколько поколений прошло, но все до сих пор считают его легендой. Мы не видели вживую, как он играл. Но поколение, которое нас воспитывало, много рассказывало о футболистах тех времён — в том числе об игре Пеле. Скорбим. Смерть Пеле — это трагедия», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.