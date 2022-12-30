Экс-директор Федерации футбола Австралии выступила против перехода России в АФК

Бывший исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес выступила против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нахождение России в УЕФА или АФК не играет никакой роли в основном вопросе, который заключается в том, что России следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях.

Они не уважают права человека и устоявшиеся правила порядка. Таким образом Россия лишила себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще до сих пор не лишили Россию членства в организации», — приводит слова Мерсиадес The Guardian.

Напомним, российские клубы и сборные временно отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.