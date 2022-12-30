«Пеле и футбол были лучшими друзьями. Осталась лишь пустота». Флик — о смерти бразильца

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Никогда не было игрока лучше, чем Пеле. Для меня он был и остаётся королём футбола. Его игра была близка к совершенству, у него не было недостатков. Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, эффектно.
Пеле мог делать всё что угодно. Он был не только бомбардиром, но и отлично считывал игру, видя своих товарищей по команде, его голевые передачи так же достойны внимания, как и его голы. Футбол был его лучшим другом, а Пеле, вероятно, был лучшим другом футбола. Без Пеле осталась лишь пустота, которую никогда нельзя будет заполнить», — приводит слова Флика Немецкий футбольный союз.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории
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