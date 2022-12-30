Завершивший карьеру в 24 года Энок Мвепу стал тренером академии «Брайтона»

Бывший футболист английского «Брайтона» Энок Мвепу стал тренером академии клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды английской Премьер-лиги.
24-летний Мвепу был вынужден объявить о завершении профессиональной игровой карьеры в октябре 2022 года после того, как у него было выявлено наследственное заболевание сердца. После перерыва в несколько месяцев он решил вернуться в футбол в качестве тренера академии «Брайтона». Замбиец будет тренировать детей возрастом до девяти лет.
«Мы очень рады, что Энок решил остаться в нашем клубе и использовать свой опыт для развития наших молодых игроков. Несмотря на свой возраст, Энок имеет богатый опыт. Он играл в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, а также был капитаном своей национальной команды. Теперь он готов к следующему этапу в своей футбольной карьере», — приводит слова главного тренера Роберто Де Дзерби сайт «Брайтона».
Мвепу подписал контракт с «Брайтоном» в 2021 году, провёл 27 матчей и забил три гола.
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