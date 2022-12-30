Владимир Путин принёс соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент Российской Федерации Владимир Путин принёс соболезнования главе Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонару в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Уважаемый господин Президент,



Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле.



Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всём мире, в том числе в России.



Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

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