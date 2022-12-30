«Локомотив» объявил о трансфере Ильи Лантратова

Московский «Локомотив» объявил о подписании голкипера «Химок» Ильи Лантратова креативным новогодним видеороликом в клубных соцсетях. Стороны заключили контракт на 3,5 года. 27-летний вратарь будет выступать за железнодорожников под 22-м номером.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.

В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.