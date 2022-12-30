Клопп: я спорил на голы с Левандовским в «Боруссии». Мой карман всегда был полон денег

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил слабую результативность нападающего команды Дарвина Нуньеса с игрой своего экс-подопечного в дортмундской «Боруссии» Роберта Левандовского.

«Честно говоря, я думаю, что у Нуньеса с Левандовским есть много общего. Леви мог бы рассказать такую же историю. Я помню серии, когда он не мог забить ни одного гола. Мы всё время делали ставки по 10 евро. Я говорил: «Если ты забьёшь больше 10 раз, я заплачу тебе 10 евро, а если нет — ты должен заплатить мне». Мой карман был полон денег.

В таких ситуациях главное – сохранять спокойствие. Если вы видите потенциал для развития, сохраняйте спокойствие. Хотя это сложно в мире, в котором мы живём. Из-за того что СМИ поднимают большую шумиху по любому поводу, социальные сети, всё такое. Чем лучше вы способны игнорировать это, тем лучше.

Я думаю, все согласны с тем, что потенциал Нуньеса очевиден. Всё в порядке? Нет. Но всё впереди. У меня была подобная ситуация с Левандовским, и не только с ним. Он очевидный вариант для сравнения. Мы в команде уверены, что всё будет хорошо», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

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