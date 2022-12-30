Третьяк: Пеле — это король футбола. Любой мальчик в мире мечтал быть таким же, как он

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Это король футбола. Что тут можно говорить? И любой мальчик в мире мечтал быть как Пеле. Не только фанаты футбола, но и болельщики всего мира скорбят, потому что он был потрясающим игроком.

В 1987 году в Квебеке был зимний фестиваль, в рамках которого сборная СССР играла против звёзд Национальной хоккейной лиги. Туда приехало всё высшее руководство Канады, а также спортивные послы стран: я — от Советского Союза, Пеле — от Бразилии, от Бельгии — знаменитый велосипедист Аксель Меркс. Там мы должны были выйти на площадь, где было несколько тысяч людей.

Я подошёл перед выходом к Пеле, взял у него автограф, хотя я редко беру автографы. Он мне его дал, но никакого внимания ко мне не было, так как он не знал, кто я. Ну а потом, когда мы вышли и нас стали приветствовать, то сначала представили Пеле и были аплодисменты. Когда же представили меня, такие овации начались и он так посмотрел на меня! После этого он меня обнял, мы вместе сфотографировались, ему рассказали, кто я такой, мы обменялись мнениями», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Пеле скончался вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти бывшего футболиста стало раковое заболевание.

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