Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию
Комментарии

Исполком РФС принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил сегодня, 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако данный вопрос был отложен уже второй раз. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил о том, что в АФК готовы принять Россию в состав участников.

«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён «Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён
«Это усложнит нам отбор на ЧМ». В Азии не все в восторге от идеи России уйти из УЕФА «Это усложнит нам отбор на ЧМ». В Азии не все в восторге от идеи России уйти из УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022