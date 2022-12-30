Галактионов прокомментировал трансферы Пиняева, Глушенкова и Лантратова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход в свою команду трёх новых футболистов — Максима Глушенкова, Сергея Пиняева и Ильи Лантратова.
«Мы очень рады, что нам удалось приобрести двух молодых российских игроков — Пиняева и Глушенкова, которые имеют не только перспективы будущего роста, но и уже сегодня могут дать команде качественную конкуренцию в линии атаки, влиться в состав и принести результат. Их игровые и человеческие качества нам хорошо известны по совместной работе в молодёжной сборной. Поэтому мы абсолютно уверены, что эти ребята дадут нам усилить атакующий и игровой потенциал команды.
Также нам было очень важно усилить и стабилизировать вратарскую линию с точки зрения конкуренции, чтобы это был единый коллектив, единый механизм, который работал бы без сбоев — вне зависимости от травм, болезней и других обстоятельств.
Сейчас футбольный клуб и селекционный отдел работают над усилением некоторых позиций, которые нам необходимы, в том числе — после ухода Едвая. Это позиция центрального защитника. Мы абсолютно уверены, что мы сбалансируем состав опытными футболистами», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
- 30 декабря 2022
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