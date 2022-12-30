Представитель Оздоева рассказал об интересе к игроку со стороны топовых турецких клубов

Представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал об интересе к российскому футболисту со стороны других турецких команд.

«Предлагали ли Оздоеву продлить контракт с «Фатих Карагюмрюк»? Пока нет. Магомед меньше полугода в команде.

Интерес к Оздоеву среди топовых турецких клубов? Через футбольных людей в Турции интересуются, какой у Магомеда контракт, какие там условия. Называют определённые турецкие клубы. Я заметил такую тенденцию, что в чемпионате Турции клюют на европейские имена, пусть это даже взрослые футболисты. Можно попасть в гранд, проявив себя здесь. У Магомеда получается. Он один из лидеров команды. Почти всегда играет, пропускал матчи только из-за травм и из-за перебора жёлтых карточек», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента из «Зенита». В 14 матчах за турецкий клуб россиянин забил один гол и сделал две голевые передачи.