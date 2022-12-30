Хави: Пеле стал символом целого поколения. Он легенда

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал новость о кончине легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле стал символом целого поколения. Все хотели быть такими, как он. Он легенда. Я выражаю соболезнования его семье. Его слова обо мне были несколько преувеличены. Он всегда был любезен со мной, когда мы встречались», — приводит слова наставника «Барселоны» Mundo Deportivo.

Напомним, онкологическое заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Ранее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.

Голы Пеле за «Нью-Йорк Космос»