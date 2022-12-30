Корнюхин: Сафонову будет лучше в «Зените», а не в «Краснодаре». От Ивана нужно избавиться

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин заявил, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову стоит перейти в петербургский клуб, а сине-бело-голубые должны избавиться от бразильца Ивана Куарежмы.

«Стоит ли «Зениту» пытаться зимой заполучить вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова? Когда взяли Ивана, я говорил: «А смысл в этом какой?» Свои вратари не самые плохие. Для меня этот переход был непонятен. А то, что он сейчас уезжает… Закрепиться он не смог, его сыгранные матчи за «Зенит» можно пересчитать по пальцам. Если бы он соответствовал уровню «Зенита», то, скорее всего, играл бы. Тем более он вратарь-иностранец. А так как Иван не играет, то от него надо избавиться.



Если в «Зените» хотят усилить вратарскую линию, то Сафонов как вариант – да. Со стороны Сафонова есть смысл двигаться вперёд. Да, «Краснодар» – это хорошо, но в «Зените» ему будет получше – петербуржцы последние годы борются за чемпионство», — приводит слова Корнюхина «Спорт день за днём».

Куарежма стал игроком «Зенита» летом 2022 года, перейдя в петербургский клуб на правах аренды из «Коринтианса» в рамках сделки по обмену нападающего Юри Алберто. За сине-бело-голубых бразилец сыграл четыре матча в Кубке России, в которых пропустил пять мячей, дважды сыграв «на ноль».

Сафонов пропустил 31 гол в 19 матчах текущего сезона, шесть раз оставив свои ворота «сухими».