Хосеп Гвардиола выразил соболезнования семье и друзьям Пеле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного бразильского нападающего «Сантоса» Пеле.

«От всего «Манчестер Сити» я бы хотел принести искренние соболезнования семье и друзьям Пеле… Я думаю, что Неймар хорошо высказался об этом. До Пеле десятый номер был всего лишь числом, а после него стал чем-то особенным… То, что он сделал для футбола, навсегда останется с нами», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, онкологическое заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Ранее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.

Голы Пеле за «Нью-Йорк Космос»