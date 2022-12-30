РФС пригласил УЕФА и МОК в рабочую группу по возвращению России к международным матчам

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о приглашении УЕФА и МОК в рабочую группу по возвращению клубов и сборных из России к международным матчам.
«Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию. После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК.
Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников. Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля. Скоро мы решим, кто именно — мы или УЕФА — предложим войти в группу представителям из МОК или ФИФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.
- 30 декабря 2022
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:13
-
15:58
-
15:43
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:16
-
15:09
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:16
-
14:00
-
13:49
-
13:27