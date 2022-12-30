Дюков: и неделю, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Иначе нас бы просто исключили

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что УЕФА не хочет терять контакт с РФС. По его мнению, европейские футбольные функционеры могли бы давно исключить Россию из организации, если бы хотели этого.
«Мы конкретизировали за эту неделю подходы с УЕФА. И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Если бы у них было такое желание, они бы нас просто исключили.
Нельзя сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать. Что касается других членов исполкома, то надо спросить у них ― какой срок ожидания является приемлемым ― два года, три, четыре, пять», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.
- 30 декабря 2022
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