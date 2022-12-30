Дюков: президент УЕФА хочет найти решение, продолжает помогать с детскими программами

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что УЕФА хочет видеть Россию в своём составе, помогая с детскими программами.

«УЕФА хочет нас видеть, ещё раз это повторю. Если мы говорим о футбольных людях, то так и есть. Если бы не хотели, нас бы исключили из всех программ. Чеферин хочет нас видеть, хочет найти решение.



Тот факт, что УЕФА продолжает помогать с детскими программами ― лучик света, который позволяет рассчитывать на возможность договориться. Карпина мнение учитывали ― он за то, что играть лучше, чем не играть. Но рабочая группа позволит пройти этот путь быстрее. Мы будем вести челночные переговоры. Пройдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем просто сейчас перейти в АФК», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.