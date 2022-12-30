Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков: президент УЕФА хочет найти решение, продолжает помогать с детскими программами

Дюков: президент УЕФА хочет найти решение, продолжает помогать с детскими программами
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что УЕФА хочет видеть Россию в своём составе, помогая с детскими программами.

«УЕФА хочет нас видеть, ещё раз это повторю. Если мы говорим о футбольных людях, то так и есть. Если бы не хотели, нас бы исключили из всех программ. Чеферин хочет нас видеть, хочет найти решение.

Тот факт, что УЕФА продолжает помогать с детскими программами ― лучик света, который позволяет рассчитывать на возможность договориться. Карпина мнение учитывали ― он за то, что играть лучше, чем не играть. Но рабочая группа позволит пройти этот путь быстрее. Мы будем вести челночные переговоры. Пройдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем просто сейчас перейти в АФК», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Россия не спешит в Азию! Чем закончилось историческое заседание РФС? LIVE Россия не спешит в Азию! Чем закончилось историческое заседание РФС? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022