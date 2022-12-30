Дюков: одна из главных целей — участие в ЧМ-2026. Я ставлю себе такую задачу
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главной целью участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.
«Одна из главных целей ― участие в чемпионате мира 2026 года. Задача ― выработать карту и найти пути, которые позволят нам принять участие в отборе. Я ставлю для себя такую задачу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.
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