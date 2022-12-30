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Дюков — о возвращении России: вижу серьёзный настрой ФИФА на то, чтобы найти решение

Дюков — о возвращении России: вижу серьёзный настрой ФИФА на то, чтобы найти решение
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что видит серьёзный настрой ФИФА на решение вопроса по возвращению России в международные турниры.

«Мы обсуждали вопрос ― ищем ли мы пути скорейшего возвращения в соревнования или нет. Мы решили создать группу, вовлечь всех регуляторов.

С ФИФА были контакты вчера. У нас были постоянные консультации с регуляторами международного футбола. Все настроены на поиск решения и дать возможность всем нашим командам возвращаться в официальные турниры. В этом заинтересованы все. Я вижу серьёзный настрой у ФИФА на то, чтобы найти решение. Есть дорожная карта, по которой мы продолжаем двигаться вперёд. Мы идём, времени не теряем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.

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