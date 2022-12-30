«Михаил — фантастический игрок. Он может выиграть «Золотой мяч». Де Дзерби — о Мудрике

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший «Шахтёр», высказался о форварде украинской команды Михаиле Мудрике.
«Мудрик — фантастический игрок. Думаю, он может выиграть «Золотой мяч» в будущем. Мне нравится Михаил как игрок, но сейчас я тренер «Брайтона», а «Брайтон» приобрести Мудрика не может», — приводит слова Де Дзерби журналист Ричи Майлз в «Твиттере».
Главным кандидатом на подписание 21-летнего Мудрика является лондонский «Арсенал», за который выступает соотечественник Михаила Александр Зинченко. Ранее «Шахтёр» отклонил предложение английской команды о продаже Мудрика за € 65 млн. Клуб хочет получить сумму, близкую к той, что «Манчестер Сити» заплатил за Джека Грилиша «Астон Вилле» (€ 117,5 млн).
В нынешнем сезоне Мудрик в 24 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2026 года (Transfermarkt).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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