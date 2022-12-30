Шкриньяр с большой вероятностью перейдёт в «Арсенал»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который летом станет свободным агентом, с большой вероятностью перейдёт в «Арсенал». Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, «канониры» входят в число клубов, которые внимательно следят за ситуацией с его контрактом. Словацкий футболист в последнее время был предметом многочисленных слухов о трансфере, а «ПСЖ» и «Тоттенхэм» боролись за спортсмена. «Пушкари» ищут нового защитника и планируют приобрести Милана, поскольку «шпоры» и парижане медленно выключаются из борьбы за игрока.

Напомним, Шкриньяр выступает за миланский «Интер» с 2017 года. В нынешнем сезоне словацкий защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.