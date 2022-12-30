Вячеслав Колосков оценил решение РФС отложить вопрос по переходу в Азиатскую конфедерацию

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении отложить вопрос по переходу Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Сегодня было объявлено о том, что будет создана комиссия, которая оценит плюсы и минусы возможной смены футбольного региона.



«Я не был на заседании исполкома РФС: принимаю участие лишь в том случае, когда всё проходит очно. Знаю только, что приняли решение образовать комиссию, и всё.



Верное ли решение? Я давал много комментариев на тему перехода в Азиатскую конфедерацию. Это не вопрос перехода из Первой лиги во Вторую — это вопрос перехода всего российского футбола в совершенно другую футбольную среду. Я уже называл этот возможный переход из высшей лиги в низшую. Для того чтобы решиться на этот переход, нужно многое взвесить: каково наше будущее в Европе, что нас ждёт в Азии и ждут ли нас там: как на всё это отреагирует Международная федерация футбола и снимут ли с нас санкции, которые есть сейчас. Все эти вопросы жизненные. Переход в другую конфедерацию — решение не только футбольных людей. Это ещё и государственный вопрос.



Совершенно правильно, что в комиссии будут представители Госдумы, Министерства спорта и общественности. В таком формате данную тему и нужно обсуждать. Она ведь представляет государственный интерес. Я очень рад, что такое решение созрело. Нас никто и никуда не торопит. Нас никто пинком не гонит из Европы, как и никто не тянет за уши в Азию. Надо всё взвесить и принять решение — что нам выгодно, а что — нет. Вот и весь вопрос», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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