Григорий Иванов: сильнейшие футболисты лучших азиатских сборных играют в Европе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Переход в Азию — очень серьёзное и сложное решение. И Российский футбольный союз, исполком РФС сомневается, нужно ли переходить в Азию. Если бы не сомневались – давно бы приняли такое решение, например, на исполкоме в прошлую пятницу. Ещё раз скажу: решение очень сложное.



Руководитель Российского футбольного союза Александр Валерьевич Дюков сказал, что все клубы Премьер-Лиги готовы переходить, и все за то, чтобы переходить. Но я высказывался осторожно. Я говорил, что, конечно, лучше играть, чем не играть. Но на клубном уровне мы точно ничего не выиграем. Потому что в Азии играют сильные команды, конечно. Япония, Южная Корея, Австралия – лидеры азиатского континента. Но все их сильнейшие футболисты играют за рубежом, играют в Европе.

Всё-таки УЕФА, я считаю, это сильнейшая конфедерация, сильнейший футбольный союз. Но с их стороны в нашем отношении нет конкретики. Нам хотя бы сказали, что вот, ребята, закончится у вас спецоперация, и мы вас сразу же вернём. Или сказали бы — вот вам пять лет бан, в течение которых вы точно не будете играть, а потом мы вас возвращаем. Тогда мы бы хоть что-то знали. Но сейчас мы вообще ничего не понимаем: когда, сколько это может продлиться», — приводит слова Иванова «Радио Форум».