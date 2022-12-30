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«Вальядолид» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30 мск

«Вальядолид» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30 мск
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Сегодня, 30 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» примет мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Хосе Соррилья». Стартовый свисток главного арбитра Хосе Мунуэра Монтеры прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире встречу можно увидеть эксклюзивно в Okko.

Команда Карло Анчелотти набрала 35 очков в 14 матчах испанского первенства и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Лидером первенства является «Барселона», которая опережает «сливочных» на два балла.

«Вальядолид» — на 13-м месте, в активе команды 17 очков. В первом матче после паузы на чемпионат мира подопечные Хосе Пачеты в Кубке Испании обыграли «Аренас», клуб из четвёртого испанского дивизиона, со счётом 5:1.

Для мадридской команды этот матч станет первым после зимнего перерыва.

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