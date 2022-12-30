В «Эспаньоле» раскритиковали приостановку дисквалификации Левандовского перед игрой

В «Эспаньоле» остались в недоумении от решения мадридского суда приостановить дисквалификацию форварда «Барселоны» Роберта Левандовского за 24 часа до матча с каталонцами в 15-м туре чемпионата Испании.
«Эспаньол» считает необычным решение за 24 часа до матча с «Барселоной», и после того, как отмена дисквалификации была отклонена различными компетентными органами, была предоставлена мера предосторожности в отношении ранее наложенной санкции на футболиста «Барселоны» Роберта Левандовского.
Как косвенно вовлечённая сторона мы смогли получить доступ к постановлению только после запроса его из различных органов, а не потому, что оно было доведено до нас, как это установлено процессуальными нормами. Мы считаем, что требования не соблюдаются. В частности, видимость добросовестного права особенно неоправданна, поскольку дисквалификация Левандовского поддерживается двумя разными типами, тремя административными постановлениями и арбитражным актом с презумпцией достоверности.
Следует помнить, что на протяжении всего этого сезона «Эспаньол» сталкивался с подобными ситуациями, когда подавались апелляции на удаление его игроков, и ни в одном случае они не приводили к созыву соответствующего комитета в течение недели для изучения обвинений, выдвинутых клубом. Мы анализируем факты и будем отстаивать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении ресурсами. Несмотря на эту несправедливость и это беспрецедентное решение, наша команда в матче будет играть на 110%, чтобы оправдать доверие наших болельщиков», — сказано в заявлении «Эспаньола» на официальном сайте.
Ранее суд в Мадриде приостановил дисквалификацию Левандовского, полученную в матче прошлого тура с «Осасуной» (2:1). После рассмотрения грубости нарушения польского форварда дисквалифицировали на три игры.
Левандовски удалён за вторую жёлтую. Видеоролик:
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