В «Баварии» хотят купить замену Нойеру не позднее 6 января

Руководство «Баварии» установило для себя внутренние сроки по замене травмированного вратаря Мануэля Нойера. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, новый топовый голкипер в мюнхенском клубе должен появиться не позднее 6 января. Главным кандидатом на данный момент является Ян Зоммер из «Боруссии» Мёнхенгладбах, но Александр Нюбель из «Монако» все ещё может перебраться в команду Юлиана Нагельсмана.
Ранее сообщалось, что баварцы рассматривают два основных варианта: возвращение из аренды в «Монако» Александра Нюбеля и подписание Доминика Ливаковича. Аренда немецкого вратаря в «Монако» рассчитана до лета 2023 года. Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/2023, в которых пропустил 35 голов.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю:
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