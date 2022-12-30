«Ювентус» не смог обыграть «Стандард» в товарищеской встрече
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Завершился товарищеский матч, в котором «Ювентус» принимал бельгийский «Стандард». Команды не сумели выявить победителя – 1:1.
На 32-й минуте защитник туринцев Данило отправил мяч в собственные ворота. Отыграться команде Массимилиано Аллегри удалось уже во второй половине встречи – на 56-й минуте пенальти реализовал 19-летний полузащитник Матиас Соуле.
В турнирной таблице итальянской Серии А «Ювентус» занимает третью позицию, набрав 31 очко в 15 встречах. От возглавляющего таблицу «Наполи» туринский коллектив отстаёт на 10 баллов.
В первом официальном матче после паузы на чемпионат мира подопечные Аллегри 4 января встретятся с одним из аутсайдеров чемпионата Италии – «Кремонезе».
В плей-офф Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Нантом».
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