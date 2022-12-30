Хави: игроки «Барселоны» на чемпионате мира сыграли на хорошем уровне

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о выступлении игроков сине-гранатовых на чемпионате мира в Катаре.
«Все наши игроки, независимо от результата их сборных, играли на хорошем уровне. Есть такие, кто не выступал или сыграл мало, но в целом все были хороши», — приводит слова Хави Marca.
Сборная Испании завершила чемпионат мира на стадии 1/8 финала второй раз подряд. В 2018 году «Красная фурия» уступила в серии пенальти сборной России, на турнире в Катаре команда Луиса Энрике также в серии 11-метровых проиграла команде Марокко.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 37 баллов. Сине-гранатовые опережают «Реал» на два очка.
«Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур. 1:0. Гарсия («Осасуна») открывает счёт после углового:
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