Стало известно, сколько ЦСКА предлагает «Пари НН» за трансфер Агапова

Руководство ЦСКА предлагает «Пари Нижний Новгород» за трансфер защитника Ильи Агапова 130 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Стороны продолжают переговоры и настроены полностью согласовать все условия сделки. На первую неделю января запланирован медосмотр игрока для ЦСКА», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 1 млн. Агапов является воспитанником «Рубина», однако за основную команду казанцев он не играл. До «Пари НН» футболист выступал за «Рубин-2», «Спартак-2» и «Нефтехимик».