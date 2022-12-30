Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько ЦСКА предлагает «Пари НН» за трансфер Агапова

Стало известно, сколько ЦСКА предлагает «Пари НН» за трансфер Агапова
Комментарии

Руководство ЦСКА предлагает «Пари Нижний Новгород» за трансфер защитника Ильи Агапова 130 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны продолжают переговоры и настроены полностью согласовать все условия сделки. На первую неделю января запланирован медосмотр игрока для ЦСКА», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 1 млн. Агапов является воспитанником «Рубина», однако за основную команду казанцев он не играл. До «Пари НН» футболист выступал за «Рубин-2», «Спартак-2» и «Нефтехимик».

Новость по теме
Евгений Алдонин: Агапов молодой, перспективный, он нужен ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022