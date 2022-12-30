Хави: я не говорил с Бускетсом о его контракте. Мы сосредоточены только на текущем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с новым контрактом полузащитника Серхио Бускетса, чьё соглашение истекает летом 2023 года. Хавбек сборной Испании до сих пор не определился со своим будущим. Ранее сообщалось об интересе к Бускетсу саудовского «Аль-Нассра».
«Ситуация такова, что контракт Серхио действует до лета, а там посмотрим. Это должно быть его личное решение, он должен принять его, опираясь на свои ощущения и на то, как он чувствует себя в клубе. Для меня его фигура важна. Но решение будет принимать он.
Я не говорил с ним о продлении контракта. Мы сосредоточены на целях этого сезона. Мы не смотрим на то, что будет в июне и позже. Только на нынешний сезон», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 37 баллов. Сине-гранатовые опережают «Реал» на два очка.
«Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур. 1:0. Гарсия («Осасуна») открывает счёт после углового:
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