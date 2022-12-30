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Оливер Кан: Пеле — один из немногих бессмертных нашего времени

Оливер Кан: Пеле — один из немногих бессмертных нашего времени
Оливер Кан
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле.

«Пеле был человеком, забившим более 1000 голов. Кроме того, он вдохновлял поколения болельщиков по всему миру — как на поле, так и за его пределами. Даже люди, которые никогда не видели его игры вживую, знают о его уникальной магии. Пеле — один из немногих бессмертных в наше время», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.

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