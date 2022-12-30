Оливер Кан: Пеле — один из немногих бессмертных нашего времени

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле.
«Пеле был человеком, забившим более 1000 голов. Кроме того, он вдохновлял поколения болельщиков по всему миру — как на поле, так и за его пределами. Даже люди, которые никогда не видели его игры вживую, знают о его уникальной магии. Пеле — один из немногих бессмертных в наше время», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
- 30 декабря 2022
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