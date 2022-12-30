Тренер «ПСЖ» Галтье высказался об отсутствии Неймара и Месси в ближайшем матче с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристофер Галтье отреагировал на невозможность использования форвардов Неймара и Лионеля Месси в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Лансом». Бразилец пропустит игру из-за дисквалификации, аргентинец — из-за празднования победы на ЧМ-2022.
«Отсутствие Неймара и Лионеля Месси — важный момент. Мы знаем об их роли для команды, наше атакующее трио высокого уровня. Мы работали над тем, чтобы получить наилучшую опцию в атаке. У меня есть представление о том, что я захочу видеть от своего состава», — приводит слова Галтье пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.
«ПСЖ» в 16 матчах французской Лиги 1 набрал 44 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. У идущего следом «Ланса» 37 очков. Их очный матч состоится в воскресенье, 1 января. Начало – в 22:45 мск.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик:
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