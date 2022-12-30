«Ему потребуется время, чтобы переварить это». Галтье — о неудаче Мбаппе на ЧМ-2022

Главный тренер «ПСЖ» Кристофер Галтье высказался о поражении сборной Франции вместе с форвардом парижан Килианом Мбаппе в финале ЧМ-2022 от Аргентины (3:3 доп.вр., 2:4 пен.).

«Думаю, ему потребуется время, чтобы переварить тот факт, что он не выиграл второй чемпионат мира», — приводит слова Галтье пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре, забив в семи матчах восемь голов и отдав две результативные передачи. В финальной встрече форвард отметился хет-триком. Напомним, на ЧМ-2022 сборная Франции приехала в статусе действующего победителя турнира: они выиграли чемпионат мира в России в 2018 году.

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