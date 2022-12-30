Самедов — о возможном переходе РФС в Азию: лучше подождать своего шанса и остаться в УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее было объявлено о создании группы, которая рассмотрит все плюсы и минусы при возможной смене футбольного региона.



«Есть множество подводных камней, поэтому мне сложно говорить точно. Решили подождать, значит, так и нужно. Будем ждать, как сложится дальше в новом году. Но я считаю, что если у нас есть возможность, то лучше немного подождать своего шанса и остаться в УЕФА. Конечно же, хочется, чтобы российские команды играли с европейскими клубами», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Российская сборная и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.