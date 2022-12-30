Самедов — о возможном переходе РФС в Азию: лучше подождать своего шанса и остаться в УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее было объявлено о создании группы, которая рассмотрит все плюсы и минусы при возможной смене футбольного региона.
«Есть множество подводных камней, поэтому мне сложно говорить точно. Решили подождать, значит, так и нужно. Будем ждать, как сложится дальше в новом году. Но я считаю, что если у нас есть возможность, то лучше немного подождать своего шанса и остаться в УЕФА. Конечно же, хочется, чтобы российские команды играли с европейскими клубами», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Российская сборная и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.
- 30 декабря 2022
-
20:38
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
19:33
-
19:33
-
19:33
-
19:26
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:34
-
18:34
-
18:31
-
18:22
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:31
-
17:25