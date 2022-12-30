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Евгений Алдонин — о Пеле: мировая футбольная семья потеряла короля футбола

Евгений Алдонин — о Пеле: мировая футбольная семья потеряла короля футбола
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле.

«С Пеле связана целая футбольная эпоха. Он являлся не только примером для многих, но и влюблял людей в футбол. Величайший футболист XX века! То, что он завоевал три чемпионата мира, — подтверждение его величия. Как он играл… Потрясающе! В атаке у него не было слабых мест. Пеле был атлетичным, очень координированным, пластичным: играл и внизу, и наверху — головой забивал огромное количество голов. Слова скорби! Мировое футбольное сообщество и мировая футбольная семья потеряла короля футбола», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.

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