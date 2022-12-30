Евгений Алдонин — о Пеле: мировая футбольная семья потеряла короля футбола

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле.



«С Пеле связана целая футбольная эпоха. Он являлся не только примером для многих, но и влюблял людей в футбол. Величайший футболист XX века! То, что он завоевал три чемпионата мира, — подтверждение его величия. Как он играл… Потрясающе! В атаке у него не было слабых мест. Пеле был атлетичным, очень координированным, пластичным: играл и внизу, и наверху — головой забивал огромное количество голов. Слова скорби! Мировое футбольное сообщество и мировая футбольная семья потеряла короля футбола», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.



Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.