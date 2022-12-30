Сборная Аргентины стала лучшей командой в 2022 году по версии ассоциации спортивной прессы
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Журналисты Международной ассоциации спортивной прессы признали командой 2022 года сборную Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба организации. Команда Лионеля Скалони набрала 37% голосов.
На втором месте в упомянутом рейтинге расположилась сборная Марокко, замкнула тройку сборная Франции. Клубы тоже были представлены в голосовании, мадридский «Реал» занял четвёртое место.
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
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