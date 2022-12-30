«Пари Нижний Новгород» оформил полноценный трансфер Виктора Александрова

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров перешёл в нижегородский клуб на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт между сторонами заключён на четыре года. Ранее права на защитника принадлежали «Рубину».

В этом сезоне защитник провел за «Пари НН» 15 матчей, в них он забил четыре мяча. Из них один Виктор отправил в сетку ворот соперника в Российской Премьер-Лиге, а три — в розыгрыше Фонбет Кубка России.



Игрок получал приглашение в молодёжную сборную России, за которую провёл три матча. Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов.

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.