Валерий Гладилин: личность уровня Пеле рождается раз в 100 лет. Месси далеко до него

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на смерть легендарного бразильского форварда Пеле.

«Пеле – это самый выдающийся футболист и даже спортсмен прошлого века. Это признано всеми. Достижение, которое ему удалось сотворить со своей командой, со сборной Бразилии, его не удастся повторить, наверное, никому. Три раза выиграть чемпионат мира, который проходит раз в четыре года – это нужно всю карьеру побеждать! А он участвовал в четырёх чемпионатах мира.



Его рекорды, которые он поставил по забитым мячам, они до сих пор не побиты. Такая личность рождается раз в 100 лет. Пока нам увидеть ещё одного такого не предвидится. Конечно, у нас есть талантливый Месси, но ему далеко до Пеле. Месси один раз выиграл чемпионат мира и больше уже не выиграет.



Рекорд, который поставил Пеле, личность Пеле, его след в мировом спорте – это останется навсегда. Ушёл не только великий футболист, но и великий спортсмен, который на все времена останется в памяти всех народов. Это достояние не только бразильского футбола, но и всего мира. Ушла жемчужина мирового спорта», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.



Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.