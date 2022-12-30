Источник: Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона

Португальский форвард Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насср» сроком на два года. Об этом сообщает «твиттер» Al Arabiya.
В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после резонансного интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану. Позже появилась информация о том, что «Аль-Насср» заинтересован в трансфере португальца.
Сообщалось, что Роналду близок к подписанию контракта с клубом. По слухам, 37-летний игрок должен был заключить соглашение до 2030 года: сначала выступать за клуб в качестве игрока, а затем стать послом ЧМ-2030, заявку на который выдвинула Саудовская Аравия (совместно с Грецией и Египтом).
На чемпионате мира в Катаре Роналду в составе сборной Португалии забил один гол.
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