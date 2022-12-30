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Канчельскис: РФС нужно держаться УЕФА. Сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют

Канчельскис: РФС нужно держаться УЕФА. Сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался на тему возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Да не надо торопиться переходить в Азию — нас же никто не выгоняет из Европы. Вот если выгонят из Европы, тогда и будем заниматься другими вопросами. Детский сад там собирается: вообще не понимают, о чём они говорят. Детям нужно заниматься футболом, а не куда уходить и приходить. РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют. Не нужно ни с кем ругаться.

Кто-нибудь из состава исполкома играл в футбол? Эти люди играли в футбол? Я не буду на них ругаться — они функционеры. Но они в футбол никогда в жизни не играли. Пускай нажмут на тормоза и поймут, в каком направлении надо двигаться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше? Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше?
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