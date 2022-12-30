Канчельскис: РФС нужно держаться УЕФА. Сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался на тему возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Да не надо торопиться переходить в Азию — нас же никто не выгоняет из Европы. Вот если выгонят из Европы, тогда и будем заниматься другими вопросами. Детский сад там собирается: вообще не понимают, о чём они говорят. Детям нужно заниматься футболом, а не куда уходить и приходить. РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют. Не нужно ни с кем ругаться.
Кто-нибудь из состава исполкома играл в футбол? Эти люди играли в футбол? Я не буду на них ругаться — они функционеры. Но они в футбол никогда в жизни не играли. Пускай нажмут на тормоза и поймут, в каком направлении надо двигаться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 декабря 2022
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:43
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:21
-
21:15
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
19:33
-
19:33
-
19:33
-
19:26
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:46
-
18:40