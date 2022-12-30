Дубль Майораля принёс «Хетафе» уверенную победу над «Мальоркой»

Сегодня, 30 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе прошёл матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Хетафе» и «Мальорка». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Cчёт в матче был открыт на 51-й минуте: футболисты «Хетафе» разыграли комбинацию в несколько касаний, итогом которой стала результативная передача Энеса Унала на Борху Майораля. Тому оставалось лишь переправить мяч между ног Предрагу Райковичу.
Майораль открывает счёт. Видеоролик:
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На 81-й минуте Майораль оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой в передаче одного из футболистов «Мальорки».
Майораль оформляет дубль. Видеоролик:
«Хетафе» набрал 17 очков и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Мальорка» (19) — 11-я.
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