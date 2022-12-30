Дубль Майораля принёс «Хетафе» уверенную победу над «Мальоркой»

Сегодня, 30 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе прошёл матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Хетафе» и «Мальорка». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Cчёт в матче был открыт на 51-й минуте: футболисты «Хетафе» разыграли комбинацию в несколько касаний, итогом которой стала результативная передача Энеса Унала на Борху Майораля. Тому оставалось лишь переправить мяч между ног Предрагу Райковичу.

Майораль открывает счёт. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 81-й минуте Майораль оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой в передаче одного из футболистов «Мальорки».

Майораль оформляет дубль. Видеоролик:

«Хетафе» набрал 17 очков и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Мальорка» (19) — 11-я.