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Дубль Майораля принёс «Хетафе» уверенную победу над «Мальоркой»

Дубль Майораля принёс «Хетафе» уверенную победу над «Мальоркой»
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Сегодня, 30 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе прошёл матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Хетафе» и «Мальорка». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Cчёт в матче был открыт на 51-й минуте: футболисты «Хетафе» разыграли комбинацию в несколько касаний, итогом которой стала результативная передача Энеса Унала на Борху Майораля. Тому оставалось лишь переправить мяч между ног Предрагу Райковичу.

Майораль открывает счёт. Видеоролик:

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На 81-й минуте Майораль оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой в передаче одного из футболистов «Мальорки».

Майораль оформляет дубль. Видеоролик:

«Хетафе» набрал 17 очков и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Мальорка» (19) — 11-я.

Испания - Примера. 15-й тур
30 декабря 2022, пятница. 19:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Майораль – 51'   2:0 Майораль – 78'
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