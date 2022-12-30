Marca: во Франции хотят оставить Дешама на посту тренера сборной как минимум до Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, вероятно, сохранит свой пост. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, судьба специалиста решится 7 января, но руководители футбола страны склоняются к тому, чтобы оставить Дешама главным тренером как минимум до чемпионата Европы 2024 года.

Сообщается, что президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре уже встречался с тренером на прошлой неделе, приняв подобное решение. Официально это должно подтвердиться как раз 7 января.

Напомним, Дешам привёл сборную Франции к финалам чемпионата Европы 2016-го и чемпионата мира 2022 годов. На турнире в России французы в финале обыграли сборную Франции.

Болельщики встречают сборную Франции в Париже. Видеоролик: