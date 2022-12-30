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Деменко поделился ожиданиями от 2023 года для российских клубов

Деменко поделился ожиданиями от 2023 года для российских клубов
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Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко подвёл итоги 2022 года в футболе.

«Запомнился 2022 год чемпионатом мира и победой сборной Аргентины. От 2023 года позитивные ожидания. Хочется, чтобы наши клубы и сборная всё-таки начали играть на международной арене. Как сложится – в европейской лиге или уже в азиатской. Хочу, чтобы в 2023 году мы увидели российские команды в еврокубках либо в азиатских турнирах, главное, чтобы они играли, а наши болельщики их поддерживали», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

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