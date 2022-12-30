Марк Овермарс перенёс лёгкий инсульт

Футбольный директор «Антверпена» Марк Овермарс, который ранее выступал за «Барселону», «Арсенал» и сборную Нидерландов, перенёс лёгкий инсульт в ночь с 29 на 30 декабря и был госпитализирован.
«Марк Овермарс, директор «Антверпена» по футбольным вопросам, вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с лёгким инсультом. Сейчас у Марка всё хорошо, но какое-то время ему понадобится отдых», — гласит заявление пресс-службы клуба.
На счету Овермарса 86 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 17 мячей.
После завершения футбольной карьеры он занял должность технического директора в «Гоу Эхед Иглс» — клубе, в котором начинал и заканчивал профессиональную карьеру. С 2012 по 2022 год Овермарс занимал одну из руководящих должностей в «Аяксе», откуда был уволен из-за скандала. После этого он перешёл в бельгийский клуб.
Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти:
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