Холанд: у меня были небольшие проблемы со здоровьем, сейчас всё намного лучше

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о состоянии своего здоровья.

«Чувствую себя хорошо. Я отдохнул и зарядился энергией. Я готов ко второй половине сезона – всё прекрасно. Мы побеждаем – это фантастика, и это то, что мы должны сделать. Это главное. Медицинский персонал так хорошо поработал для меня, чтобы привести в порядок моё тело. У меня были некоторые небольшие проблемы, но теперь мне стало намного лучше», — цитирует Холанда Manchester Evening News.

Эрлинг Холанд вышел на третье место по системе «гол+пас» за 2022 год. 22 декабря футболист «горожан» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году.