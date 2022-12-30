Гол Тиля помог ПСВ разгромить «Милан» в товарищеской встрече

Завершился товарищеский матч, в котором ПСВ на стадионе «Филипс» принимал итальянский «Милан». Уверенную победу одержали хозяева – 3:0.



Счёт был открыт уже на восьмой минуте матча – точный удар по воротам Антонио Миранте нанёс бывший полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль. На 21-й минуте преимущество своей команды удвоил форвард Чуквунонсо Мадуэке. Хозяева имели шанс сделать счёт крупным до перерыва, но третий гол ПСВ был отменён. Тем не менее на 56-й минуте Мадуэке оформил дубль и довершил разгром итальянцев.



ПСВ в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает третью позицию с 30 очками, уступая лидеру – «Фейеноорду» — три балла.



«Милан» — на второй позиции в Серии А, отставание от «Наполи» составляет восемь очков.