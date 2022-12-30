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«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: Карим Бензема в стартовом составе гостей

«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: Карим Бензема в стартовом составе гостей
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Сегодня, 30 декабря, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Сыграют местный «Вальядолид» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Рюдигер, Алаба, Карвахаль — Кроос, Себальос, Вальверде — Винисиус, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Модрич, Камавинга, Одриосола, Васкес, Тчуамени, Родриго.

Это первая игра для обеих команд после международной паузы для проведения чемпионата мира в Катаре. «Вальядолид» в 14 предыдущих встречах чемпионата Испании набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место. «Реал» (35) — второй.

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