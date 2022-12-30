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Робсон: мы эгоисты, раз считаем, что такие легенды спорта, как Пеле, будут жить вечно

Робсон: мы эгоисты, раз считаем, что такие легенды спорта, как Пеле, будут жить вечно
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Бывший футболист «Спартака» Робсон отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Мы эгоисты, раз считаем, что такие легенды спорта будут жить вечно. История Пеле — открытая книга, ведь все её знают. Но также мы знаем, что наступит тот день, когда нам придётся перейти в другой мир. У Пеле уже какое-то время были трудности со здоровьем, поэтому в некотором смысле он отмучился.

Каждый мальчик в Бразилии рождается с мячом, и все родители мечтают, чтоб из их сыновей выросли Пеле. Сейчас в Бразилии проходят разные мероприятия, посвящённые ему. Очень грустно и печально чувствовать это на каждом шагу. Но мы должны принять это. Пеле оставил колоссальное наследие», — цитирует Робсона «РИА Новости Спорт».

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