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«Челси» может перехватить украинца Мудрика у «Арсенала»

«Челси» может перехватить украинца Мудрика у «Арсенала»
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Лондонский «Челси» заинтересован в переходе нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика и готов перехватить игрока у соседей из «Арсенала», являющихся главными претендентами на 21-летнего футболиста. Об этом сообщает The Guardian.

За лондонский «Арсенал» выступает соотечественник Михаила Александр Зинченко. Ранее «Шахтёр» отклонил предложение английской команды о продаже Мудрика за € 65 млн. Клуб хочет получить сумму, близкую к той, что «Манчестер Сити» заплатил за Джека Грилиша «Астон Вилле» (€ 117,5 млн).

В нынешнем сезоне Мудрик в 24 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2026 года (Transfermarkt).

Самые яркие покеры в АПЛ. Видеоролик:

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